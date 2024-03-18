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Muğla'da Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi Anma Töreni

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Muğla'da 18 Mart Şehitler günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu Yıl dönümü sebebiyle şehitlik anıtına çelenk bırakıldı ve şehitlik ziyareti gerçekleştirildi. Muğla Valisi İdris Akbıyık tarafından Şehitlik Defteri imzalandı ve yapılan konuşmada Çanakkale Zaferi'nin önemi vurgulandı.

Muğla'da 18 Mart Şehitler günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünde şehitlik anıtına çelenk bırakıldı ve şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

Muğla'da 18 Mart Şehitler günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu Yıl dönümü sebebi ile şehitler anısına çelenk sunma ve saygı atışı gerçekleştirildi. Muğla protokolü tarafından şehir yeni mezarlığında şehitlik ziyaret edilirken şehitler için dua edildi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık tarafından Şehitlik Defteri imzalandı. Muğla Valisi Akbıyık yaptığı konuşmada" Aziz şehitlerimiz yüce Türk milletinin kahraman evlatları. Tarihin akışını değiştiren dirilişten kurtuluşa giden yolumuzu aydınlatan Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünde millet ve şükran ile huzurunuzdayız. Bundan 109 yıl önce dönemin en modern ordularına devasa donanmalarına karşı sarsılmaz ihmal ve cesaretiniz ile Çanakkale geçilmez sözünü tarihe nakşettiniz. Bu topraklar uğruna canlarınızı seve seve feda ederek makamların en yücesine eriştiniz. Yedi düvele karşı vatanımızı, bayrağımızı korumak için gösterdiğiniz insan yükü, kahramanlık ve verdiğiniz destansı mücadele asla unutulmayacaktır. Böylesine büyük bir zaferi gerçekleştiren bir milletin mensupları olarak bizlere bıraktığınız kutsal emanetlerinize sahip çıkacağımıza ve Çanakkale ruhunu sonsuza dek yaşatacağımıza söz veriyoruz. Çanakkale zaferini bize armağan eden huzur ve güven içerisinde yaşadığımız bu topraklar bize vatan kılan tüm şehitlerimizi başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle şükranla anıyorum. Ruhları şad mekanları cennet olsun" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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