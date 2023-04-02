Üye Girişi
Haberi Paylaş
Muğla'da 15 metrelik kuyuya düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Muğla'da 15 metrelik kuyuya düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Yerel Haberler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen Kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Gölköy Mahallesi Atatürk Caddesi'nde üzerindeki bir arazide bulunan yaklaşık 15 metre derinliğindeki içi su dolu kuyu içerisine yavru kedi düştü. Kediyi fark eden vatandaşlar kendi imkanları ile kediyi kurtaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, kuyu içerisindeki kediyi kurtardı. Barınak görevlilerine teslim edilen kedi, koruma altına alındı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İtfaiye Bodrum Muğla kedi Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title