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Muğla'da 112 Acil Çağrı Merkezi Bilinçlendirme Etkinliği Düzenlendi

Muğla'da 112 Acil Çağrı Merkezi Bilinçlendirme Etkinliği Düzenlendi
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Menteşe ilçesine bağlı Günlüce Mahallesinde, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin önemi üzerine düzenlenen etkinlikte, çocuklara acil durumlarda 112 numarasını bilinçli kullanmaları için bilgi verildi. Etkinlikte spor ekipmanları da hediye edilerek çocukların spora yönelmeleri teşvik edildi.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi, Menteşe ilçesine bağlı Günlüce Mahallesinde tanıtım ve bilinçlendirme etkinliği düzenledi.

Menteşe ilçesine 42 kilometre uzaklıkta bulunan Günlüce Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin hayati önemi anlatıldı. Balonlar, 112 şarkısı ve enerjisi yüksek etkinliklerle çocukların acil durumlarda tek numara olan 112'yi bilinçli kullanmaları için bilgilendirme yapıldı. Eğitim programının ardından, futbol, voleybol ve basketbol toplarından oluşan hediye seti takdim edilerek çocukların spor yapmaları teşvik edildi.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ın selamlarını da ileten ekip, Günlüce Mahallesi'ndeki çocukların 112 Tek Numara bilincinin sağlam bir şekilde yerleşmiş olduğunu memnuniyetle gözlemlediklerini ifade etti. Yetkililer, bu farkındalığın daha da yaygınlaştırılması için çalışmaların süreceğini belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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