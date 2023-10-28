Muğla'da 100.Yıl Anıtı Görkemli Bir Törenle Açıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı onuruna açılışını gerçekleştirdiği 100. Yıl Anıtı ile bu büyük dönemi ölümsüzleştirdi. Anıtın açılışına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını Muğla'da çeşitli etkinliklerle kutlarken, Cumhuriyet'in karşılaştığı tüm zorlukları aşarak sonsuza kadar yaşayacağını simgeleyen 100. Yıl Anıtı'nın açılışını büyük bir katılımla gerçekleştirdi.

Açılış, Menteşe ilçesi Tayyare Meydanı'nda gerçekleşti. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün ev sahipliğindeki açılış törenine, CHP Muğla milletvekili Cumhur Uzun, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve birçok vatandaş katıldı. Açılışta, vatandaşlara Atatürk'ün ölümsüz eseri Nutuk ve Türk bayrağı dağıtıldı.

Anıtın açılışı, Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Tiyatro Topluluğu gösterisi, vals ve halk oyunları ile renklendirildi. Açılışın sonunda, yine Büyükşehir Konservatuvarı tarafından Atatürk'ün sevdiği şarkılar katılımcılar için seslendirildi.

BAŞKAN GÜRÜN: "CUMHURİYET 100 YILLIK ONURUMUZ VE GELECEĞE YÖNELİK UMUDUMUZDUR"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Cumhuriyet'in 100. yılının görev dönemine denk gelmesinin ve bu eseri Muğla'ya kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Gürün, bundan sonra da Cumhuriyet ile yürümeye, Cumhuriyet'i demokrasi ile taçlandırmak için mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti. Başkan Gürün, konuşmasında şunları kaydetti:

"100. Yıl Anıtı tüm Muğla'mıza ve ülkemize ait. Bunu gerçekleştirebildiğimiz için çok mutluyum. Ata'mızın 'Yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz' dediği günde buradayız. 100 yıllık yolculuk o gün verilmiş bir karar değildi. Büyük bir projenin ve mücadelenin sonucunda Cumhuriyet fikri doğdu. 100 yıllık onurumuz ve geleceğe yönelik umudumuz olan Cumhuriyet sadece yönetim biçimi değil yaşam şeklidir. Cumhuriyet Türk halkı için sıradan bir kavram değildir. Bağımsızlık ve özgürlüğü için mücadele eden bir milletin canı ve kanı pahasına ulaştığı en değerli kazanımdır. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Cumhuriyet bize kendimize inanmayı, güvenmeyi eşit adil ve insanca yaşamımıza olanak sağladı. Eğitimden bilime tarımdan teknolojiye birçok kazanım elde ettik. Ancak 100 yıllık cumhuriyetimizin kazanımlarını ne kadar özümsedik ve ne kadar çaba sarf ettik. Bunun muhasebesini yapmamız lazım. Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmak zorundayız. O zaman Atamızın emanetinin tacını takmış oluruz. Yolumuz karanlık sokaklara çıktığında Atamızın fikirlerine sarılmalıyız.

Bizler 100 yıl geçse de unutulmayan, unutulmayacak, fikirleri ile hep yaşayan büyük bir lidere sahibiz, bu nedenle umutsuz olmaya hakkımız yok. 2. Yüzyılda hatalarımızı en aza indirmeli Atamızın emaneti olan Cumhuriyeti hedefine ulaştırmalıyız. Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırarak Ata'mızın hedef koyduğu muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için çalışacağız. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Atatürk, yaşasın Türkiye."

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet'in 100.yılında Muğla'ya kazandırdığı 100. Yıl Anıtı, "Cumhuriyet'in Kuruluşunun Yüzüncü Yılı ve Gelecek Yüzyıllar" teması ile Heykeltraş Prof. Dr. Rahmi Aksungur tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin iki kıtada yükseldiğini vurgulamak amacıyla iki kaide üzerinde yükselecek şekilde tasarlandı. Heykelde Atatürk'ün "Çanakkale Geçilmez" ve "Geldikleri Gibi Giderler" sözlerine gönderme yapılırken, kaide eteklerinde Kurtuluş Savaşı'na katılan, şehit düşen, gazi olan isimsiz kahramanları simgeleyen çınar yaprakları yer aldı. Ayrıca, ulusal kurtuluş savaşı ve Cumhuriyet döneminde ülkeye değer katan, iz bırakan, Cumhuriyet Gazetesi ve Anadolu Ajansı'nı kuran Muğlalı gazeteci Yunus Nadi, ülkeye çayı getiren Ziraat Mühendisi Zihni Derin, Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı, şair Neyzen Tevfik gibi birçok tarihi karakterin ismi de anıtta ölümsüzleştirildi.