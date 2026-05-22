Haberler

Muğla'nın tarihi mirası genç kuşaklarla buluşuyor

Muğla'nın tarihi mirası genç kuşaklarla buluşuyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla Olgunlaşma Enstitüsü'nün projesiyle Menteşe'deki 10 önemli mimari yapı, öğrencilere eğitsel oyunlar ve interaktif etkinliklerle tanıtıldı. Proje kapsamında yapılan ön test-son test uygulamaları, öğrencilerin tarihi yapılara yönelik farkındalığının ciddi oranda arttığını ortaya koydu.

Muğla Olgunlaşma Enstitüsü tarafından yürütülen proje kapsamında, Menteşe'deki 10 önemli mimari yapı interaktif etkinlikler ve eğitsel oyunlarla öğrencilere tanıtıldı.

Muğla'nın köklü kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmak ve genç kuşaklarda tarih bilinci oluşturmak amacıyla hayata geçirilen "Muğla Mimarisini Keşfet, Öğren, Tasarla" projesi kapsamında anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Muğla Olgunlaşma Enstitüsü bünyesinde yürütülen proje doğrultusunda, Menteşe ilçesinde yer alan ve kentin kimliğini yansıtan 10 önemli mimari yapı, öğrencilerin aktif katılım sağladığı interaktif organizasyonlarla ziyaret edildi.

Eğitim ve kültür alanında örnek bir model sunan projede, akademik ve yerel iş birliği ön plana çıktı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Sanat Tarihi Bölümü ile Denizova Ortaokulu ortaklığında yürütülen saha çalışmalarında, öğrencilere keyifli bir öğrenme ortamı sunuldu. MSKÜ Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gökben Ayhan ve üniversite öğrencileri tarafından hazırlanan özel eğitsel oyunlar sayesinde, ortaokul öğrencileri tarihi yapıların mimari ve kültürel özelliklerini yerinde ve uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buldu.

Etkileşim temelli öğrenme yöntemlerinin kullanıldığı ziyaretlerde, projenin verimliliğini ölçmek adına bilimsel metotlar da uygulandı. Gezilen her tarihi yapı için öğrencilere yönelik "ön test" ve "son test" uygulamaları gerçekleştirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, interaktif eğitimlerin öğrencilerin tarihi yapılara karşı farkındalığını ciddi oranda artırdığı ve kültürel mirasa yönelik öğrenme düzeylerini en üst seviyeye taşıdığı gözlemlendi.

Akademik iş birlikleri, uygulamalı eğitim modelleri ve kültürel miras odaklı yaklaşımıyla dikkat çeken "Muğla Mimarisini Keşfet, Öğren, Tasarla" projesi, gençlerin kent kimliğine ve tarihi değerlere yönelik güçlü bir bilinç kazanmasına önemli bir katkı sunmuş oldu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özel: Kılıçdaroğlu aradı ama dönmedim, kendisi ile ne konuşacağız?

Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştü mü? Özel'den çok konuşulacak yanıt
Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması: Kılıçdaroğlu, Özel ile görüşerek feragat ettiğini belirtmelidir

Bahçeli'nin Kılıçdaroğlu'ndan isteği Özel'i dahi şaşırtacak
Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır

"Mutlak butlan" sessizliğini gece yarısı paylaşımıyla bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Venezuelalı güzellik kraliçesine otel odasında korkunç saldırı

Güzellik kraliçesine otel odasında kan donduran saldırı
18 yaşındaki öğretmen, 7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu

"Sana bir sır vereceğim" deyip 7 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattı
İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı

Gece yarısı sürpriz karar! Bilgi Üniversitesi kapatıldı
Ünlü ekonomistten uyarı: Bayram öncesi gram altında deprem olacak

Rakam bile verdi: Bayram öncesi gram altında deprem olacak
Gazeteci Sinan Burhan'dan CHP'yi sallayacak iddialar: 10 belediye başkanı, 70 milletvekili Kılıçdaroğlu'na destek verecek

Mutlak butlan tarihini bilen gazeteciden çok konuşulacak iddialar
Letonya'daki 'saatlik koca' sistemi yanlış anlaşıldı! Gerçek bambaşka çıktı

"Saatlik koca" uygulaması ülkeye ilgiyi artırdı, gerçek bambaşka çıktı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 1 kişi tutuklandı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 1 kişi tutuklandı