Muğla'da 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni gerçekleştirildi

MUĞLA - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85'inci yıldönümünde Muğla'da düzenlenen törenle anıldı.

Anma programı, Muğla'nın Menteşe ilçesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk büstüne Muğla Valisi İdris Akbıyık ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün tarafından çelenk sunumu ile başladı. Çelenk sunumunun ardından saat 09.05'te çalan sirenle birlikte iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Törende İstiklal Marşı'nın söylenmesi ile birlikte bayraklar yarıya indirildi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından anma programı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonu'nda devam etti.

Program'da günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü yaptı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Kömürcü "Kurtuluş savaşı öncesinde ülkemiz bir uçtan bir uca işgal devletleri tarafından sarılmıştı paylaşım yapan işgalci sömürgecilerin iştahları kabarıyor işgalci askerler sokaklarda kol geziyordu. Halkımızın ise bırakın silahı ve teçhizatı ayağında giyecek ayakkabısı dahi yoktu. İnsanlarımız bir lokum ekmeğe muhtaçtı, savaşta üzüm hoşafı ile karnını doyurmaya çalışan kahraman Türk askeri ve Türk milleti tüm zor şartlarda bile bağımsızlığına olan inancını yitirmedi "dedi.

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sergilendi.