Muğla'da 10 Kasım Ara Tatiline Protesto

(MUĞLA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ilk ve orta eğitim kurumlarının ara tatilinin 10 Kasım haftasına denk gelmesi nedeniyle Muğla'nın ilçelerinde protesto edildi.

Ortaca, Köyceğiz, Dalaman ve Fethiye ilçelerinde okullar ara tatil nedeniyle kapalı olmasına rağmen yurttaşlar, öğretmenler ve sivil toplum temsilcileri okul önlerinde toplanarak Atatürk'ü anma etkinlikleri düzenledi.

Ortaca'da, Cengiz Topel İlkokulu önündeki anma törenine CHP İlçe Yönetimi üyeleri, CHP Kadın Kolları Başkanı Zümral Ertürk, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) İlçe Başkanı Ömer Hayyam Akpınar, Tüm Emekliler Sendikası İlçe Temsilcisi Cihan Kaya'nın da arasında bulunduğu bazı kişiler katıldı.

CHP Üyesi Fatih Arıkaymak, protestocu grup adına yaptığı açıklamada, bir ulusun yeniden doğuşuna önderlik etmiş Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için bir arada olduklarını belirtti.

10 Kasım'ın yalnızca anma günü değil, Atatürk'ün düşüncelerini ve devrimlerini geleceğe taşıma günü oldğunu ifade eden Arıkaymak, "Cumhuriyet ve laiklik karşıtı açıklamalarıyla gündeme gelen, Kurucumuz ve Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim sistemindeki yerini azaltmaya çalışan Yusuf Tekin'in bakan olmasıyla 10 Kasım ara tatile denk getirilmeye başlandı. Bunun bir tesadüf olmadığını hepimiz biliyoruz" dedi.

Arıkaymak, milletin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hiçbir zaman unutmayacağını söyleyerek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü kalbimizden silemezsiniz. Cumhuriyet değerlerini eğitimden çıkaramazsınız. 10 Kasım'ı tatille gölgeleyemezsiniz. Çünkü biz varız ve 10 Kasım'da okuldayız" diye konuştu.

Fethiye'deki protestoda konuşan CHP Fethiye İlçe Başkanı Mustafa Koyuncu da, "10 Kasım'ın bilinçli bir şekilde ara tatile denk getirilmesine rağmen, okulların önünde tüm yurttaşlarımızla birlikte Atatürk'ü anma etkinliğini basın açıklamasıyla birlikte gerçekleştirdik. 10 Kasım'da okuldayız, Atamızın sonsuza dek yanındayız" dedi.