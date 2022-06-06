Büyükşehir sporcularından bir Avrupa ikinciliği, bir Türkiye şampiyonluğu - Haberler

Büyükşehir sporcularından bir Avrupa ikinciliği, bir Türkiye şampiyonluğu Bünyesinde Bin 762 lisanslı sporcu bulunduran Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcuları okçuluktan, satranca, atletizmden masa tenise başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Bünyesinde Bin 762 lisanslı sporcu bulunduran Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcuları okçuluktan, satranca, atletizmden masa tenise başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Türkmen, atletizmde Türkiye şampiyonu oldu Birçok spor branşında ulusal ve uluslararası yarışmalarda önemli başarılar elde eden Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcuları, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Kayseri'de düzenlenen Küçükler Atletizm Festivali Türkiye Şampiyonasında Muğla Büyükşehir sporcusu Özgü Türkmen Türkiye Şampiyonu oldu. Şeker Avrupa ikincisi oldu Satranç Milli Takımında bulunan Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Bilgesu Şeker Yunanistan'ın Rodos Adasında düzenlenen Avrupa Şampiyonasına katıldı. 17 yaş kızlar kategorisinde yarışan Şeker, 8 matça 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak Avrupa ikincisi oldu. - MUĞLA İhlas Haber Ajansı / Yerel Yerel Spor Haberler

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