Muğla Büyükşehir'in Okçuları Türkiye'yi Temsil Edecek - Haberler

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Muğla Büyükşehir'in Okçuları Türkiye'yi Temsil Edecek

ANKA - Yerel
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Muğla Büyükşehir'in Okçuları Türkiye'yi Temsil Edecek

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin başarılı sporcuları Songül Lök ve Hazal Burun, 14-21 Ağustos'ta İngiltere’nin Lilleshall kentinde düzenlenecek 2022 Gençler-Kadetler Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye’yi temsil edecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin başarılı sporcuları Songül Lök ve Hazal Burun, 14-21 Ağustos'ta İngiltere'nin Lilleshall kentinde düzenlenecek 2022 Gençler-Kadetler Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin başarılı sporcuları Songül Lök ve Hazal Burun Makaralı Yay U21 Bayanlar dalında okçuluk milli takımına seçildi. İngiltere'nin Lilleshall kentinde düzenlenecek olan 2022 Gençler – Kadetler Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek olan okçuların seçimi Antalya'da yapıldı. Milli takım seçmelerine Muğla Büyükşehir Belediyesi okçularından Songül Lök ve Hazal Burun da katıldı. Seçmelerde Songül Lök ve Hazal Burun, Makaralı Yay U21 Bayanlar dalında Okçuluk Milli Takımı'na seçildi. Başarılı sporcular, 14-21 Ağustos tarihleri arasında İngiltere'de yapılacak 2022 Gençler – Kadetler Açık Hava Avrupa Şampiyonası'na katılarak Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

ANKA / Yerel

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