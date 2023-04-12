Muğla Büyükşehir'in Hasta Nakil Hizmeti Sürüyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçesinde hasta ve engelli nakil hizmeti vermeye devam ediyor. Hizmet kapsamında bugüne dek 16 bin 666 vatandaşa, 79 bin 632 kez hasta ve engelli nakil hizmeti verildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçesinde hasta ve engelli nakil hizmeti vermeye devam ediyor. Hizmet kapsamında bugüne dek 16 bin 666 vatandaşa, 79 bin 632 kez hasta ve engelli nakil hizmeti verildi.

Büyükşehir Belediyesi, Muğla'nın 13 ilçesinde 12 hasta nakil ambulansı, 1 hasta nakil aracı ve 6 engelli nakil aracı olmak üzere toplam 19 araçla vatandaşlara hasta ve engelli nakil hizmeti veriyor. Büyükşehir Belediyesi hizmete başladığı günden itibaren 16 bin 666 hasta ve engelli vatandaşın sağlık ve diğer kuruluşlara 79 bin 632 defa naklini sağladı.

Büyükşehir Belediyesi'nin Engelli Nakil hizmetinden il sınırları içerisinde ikamet eden, en az yüzde 40 engel oranına sahip ve toplu taşıma araçlarını kullanamayacak durumda olan engelli vatandaşlar yararlanabiliyor.