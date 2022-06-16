Muğla Büyükşehir'in Dalaman'daki Çalışmaları Devam Ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 32 Milyon TL yatırım ile hayata geçirdiği Dalaman alt ve üstyapı çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yağmur suyu hat imalatlarının tamamlanmasının adından içme suyu hat yenileme işlemlerine geçilecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Dalaman ilçesinde başlattığı alt ve üstyapı çalışmalarına devam ediyor. Seyfettin İnce Caddesi ve Turgutreis Caddesi ile muhtelif mahallelerde altyapı, yol ve kaldırım düzenleme çalışmaları 32 Milyon TL yatırımla hayata geçiriliyor.

Çalışmalar kapsamında 4 bin 30 metre yol, 3 bin 140 metre yağmur suyu, 4 bin 520 metre de içme suyu hattı yapılıyor.

TURGUTREİS VE CENGİZ TOPEL CADDELERİNDE YAĞMUR SUYU İMALATLARI TAMAMLANDI

Çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Turgutreis Caddesi'nde 760 metre, Cengiz Topel Caddesi'nde ise 320 metre uzunluğundaki yağmur suyu hat çalışmaları tamamlandı. Mimar Sinan Caddesi'ndeki yağmur suyu çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Seyfettin İnce Caddesi ve 14. Sokakta yağmur suyu çalışmalarının tamamlanmasının ardından içme suyu çalışmalarına geçilecek.

4 BİN 520 METRE DE İÇME SUYU HATTI İMALATI YAPILACAK

Dalaman ilçesinde devam eden yağmur suyu imalatlarının tamamlanmasının ardından içme suyu hat çalışmalarına geçilecek. Çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Turgutreis Caddesi'nde 1070 metre, Seyfettin İnce Caddesi'nde 2400 metre,14. Sokakta 380 metre, Mimar Sinan Caddesi'nde 340 metre, Cengiz Topel Caddesi'nde ise 320 metre içme suyu hattı imalatı yapılacak.

4 BİN 30 METRE YOL ÇALIŞMASI YAPILACAK

Dalaman'da Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan yatırım çerçevesinde yağmur suyu ve içme suyu imalat çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol çalışmalarına geçilecek. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Turgutreis Caddesi'nde 1100 metre, Seyfettin İnce Caddesi'nde 1900 metre, 14. Sokakta 370 metre, Mimar Sinan Caddesi'nde 340 metre, Cengiz Topel Caddesi'nde 320 metre olmak üzere 4 bin 30 metre yol çalışması yapılacak.

ANKA / Yerel