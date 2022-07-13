Muğla Büyükşehir'den Zeytin Üreticisine Destek

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Datça ilçesinde bulunan 17 bin metrekare zeytinlik alanın kullanım hakkını S.S. Datça Yazı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne devretti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde tarım ve hayvanlığa verdiği desteği sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, Zeytinciliği Destekleme Projesi kapsamında SS. Datça Yazı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile protokol imzaladı. Protokol ile Büyükşehir Belediyesi'nin Datça Karaköy Mahallesi'nde bulunan 1300 parsel numaralı 17 bin metrekare yüzölçümlü taşınmazda bulunan zeytin alanının kullanım hakkı, SS. Datça Yazı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne devredildi.

GELİR KOOPERATİF ÜYELERİNE DAĞITILACAK

Datça Yazı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, söz konusu alanda zeytin ve zeytinyağı üretimi gerçekleştirecek. Kooperatif, zeytin ve zeytinyağı üretiminden elde ettiği geliri, kooperatif üyelerine dağıtacak.

TEKNİK DESTEK BÜYÜKŞEHİR'DEN

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 'Tarlanıza Geliyoruz Projesi' kapsamında bahsi geçen zeytinlik ve diğer bahçelerde, budama, bakım, ilaçlama gibi teknik destek sağlayacak.

ANKA / Yerel