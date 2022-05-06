Muğla Büyükşehir'den Muhtarlara İlk Yardım Eğitimi

MUĞLA (ANKA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi 2018 yılından bu yana mahalle muhtarlarına ilk yardım eğitimi vermeye devam ediyor.

2018 yılının Kasım ayında başlayan ilk yardım eğitimlerine katılan muhtarlara iki gün boyunca 16 saat eğitim veriliyor. Muhtarlara böcek sokması, zehirlenme, boğulma, kazalara müdahale, temel yaşam desteği, koma, şok pozisyonu, kırık çıkık, sıcak çarpması gibi konularda gerekli temel bilgiler aktarılıyori. Eğitimlerde başarılı olan muhtarlara ise ilk yardım sertifikası veriliyor.

Muhtarların yanı sıra Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan personel ve diğer kamu veya özel kuruluşlarında çalışanlara da temel ilkyardım ve otomatik eksternal defibrilatör eğitimi veriliyor.

2018 yılından bu yana Muğla Büyükşehir Belediyesi ilk yardım eğitim merkezinde toplamda 1325 kişi ilk yardım eğitimi almış ilkyardımcı kimliğine sahip oldu.

"EĞİTİMLERİN BÜYÜK YARARINI GÖRDÜK"

İlkyardım eğitimlerinin büyük yararı olduğunu söyleyen mahalle muhtarlarından Menteşe Çiftlik Köyü Muhtarı Nuri Öztürk, "Muğla Büyükşehir Belediyesinin vermiş olduğu temel ilk yardım eğitimlerinin faydasını görüyoruz. Mahallemizde baygınlık geçiren bir vatandaşımıza ilk müdahaleyi yaptık ve ambulansın gelmesini bekledik. Bizlere temel ilk yardım eğitimi veren büyükşehir belediyemize teşekkür ederiz" dedi.

Menteşe Günlüce Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Çelebi ise "Köy kahvesinde oturuyorduk. Karşımızda trafik kazası oldu. Vatandaşın ayağından kan akıyordu. Ayağına turnike sistemi uyguladık. Aldığımız eğitim ciddi anlamda faydasını gördük" diye konuştu.