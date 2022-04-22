Muğla Büyükşehir'den Mahallelere ve Okullara 'Atatürk Büstü' ve 'Şeref Köşesi'

MUĞLA (ANKA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Atatürk'ün hatırasını yaşatmak için 2014 yılından bugüne kadar 182 adet Atatürk büstü, 42 adet de Atatürk Şeref Köşesi yaptı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde Atatürk'ün hatırasını yaşatmak ve çocukların onu daha iyi tanıması için projeler üretmeye devam ediyor. İl genelinde Nutuk ve Atatürk'ün sevdiği şarkılardan oluşan albümlerin dağıtımı gibi birçok farklı hizmetleri vatandaşlara ücretsiz olarak sunan Büyükşehir Belediyesi, Atatürk konulu film gösterimleri ve tiyatro oyunları gibi etkinlikler düzenlemeyi de sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi ayrıca Atatürk ile ilgili büst ve şeref köşesi yapımlarına ve zarar gören büstleri yenileme çalışmalarına da devam ediyor.

Muhtarlar, okul yöneticileri ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda mahallelere Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büstü, okullara ise Atatürk Şeref Köşesi yapılıyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014 yılından bugüne kadar mahalle meydanlarına 79 adet, okullara ise 103 adet olmak üzere toplam 182 adet Atatürk Büstü, 42 adet de Atatürk Şeref Köşesi yapıldı.