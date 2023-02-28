Muğla Büyükşehir'den Kahramanmaraş'taki 1376 Binada Hasar Tespit Çalışması
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta bin 376 binada hasar tespit çalışması yaptı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta bin 376 binada hasar tespit çalışması yaptı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrasında afet bölgesinde 295 personel 94 araç ile yardım çalışmalarına katılan Muğla Büyükşehir Belediyesi altyapıdan imara, sağlıktan ulaşıma dek birçok alanda yurttaşların yanında olmak için çalışıyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi'nden 14 teknik ekip, Kahramanmaraş'ta hasar tespit çalışmalarına katıldı.
Kaynak: ANKA / Yerel