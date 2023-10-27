Muğla Büyükşehir Cumhuriyet'in 100.Yaşını 100.Yıl Anıtı ile Ölümsüzleştiriyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in 100.yılını 28 Ekim saat 15.00’te Tayyare Kavşağı'nda açacağı 100.Yıl Anıtı ile ölümsüzleştiriyor. Anıt iki tarafa bakan Atatürk portresini barındırırken, bir tarafında Atatürk’ün “Çanakkale Geçilmez”, diğer tarafında ise “Geldikleri Gibi Giderler” sözlerine atıfta bulunuluyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 100.yılını 28 Ekim saat 15.00'te Tayyare Kavşağı'nda açacağı 100.Yıl Anıtı ile ölümsüzleştiriyor. Anıt iki tarafa bakan Atatürk portresini barındırırken, bir tarafında Atatürk'ün "Çanakkale Geçilmez", diğer tarafında ise "Geldikleri Gibi Giderler" sözlerine atıfta bulunuluyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, açılışını yapacağı 100.Yıl Anıtı ile Atatürk'ün 29 Ekim 1923'de kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin 100.yılını Muğla'da ölümsüzleştiriyor. 100.Yıl Anıt Heykeli'nin açılışı Menteşe ilçesi Tayyare Kavşağı'nda 28 Ekim saat 15.00'te yapılacak.

Anıt, " Cumhuriyet'in Kuruluşunun Yüzüncü Yılı ve Gelecek Yüzyıllar" teması ile Heykeltraş Prof. Dr. Rahmi Aksungur tarafından tasarlandı. İki kaide üzerinde yükselen anıtta kaidenin biri Avrupa kıtasını diğeri ise Asya kıtasını temsil ediyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu iki kıta üzerinde kurulup yükseldiğinin anlatıldığı heykelde, aradaki boşluk iki kıtayı ayıran Marmara Denizi ve boğazları tasvir ediyor. İki tarafa bakan Atatürk portresi bir tarafta "Çanakkale Geçilmez", diğer tarafta da "Geldikleri Gibi Giderler" sözlerine atıfta bulunuyor. İki parça olarak yükselen anıtın kaideye oturan eteklerindeki çınar yaprakları, Kurtuluş Savaşı'na katılan, şehit düşen, gazi olan isimsiz kahramanları simgeliyor.

Anadolu topraklarında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk Milleti'nin cesareti ve fedakarlığı ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin 100.yılını büyük bir coşku ve mutlulukla kutladıklarını belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün Cumhuriyet'in 100.yılını Atatürk ve Cumhuriyet'in yolundan 100 yıldır ayrılmayan Muğla'da 100.yıl Anıtı ile ölümsüzleştirdiklerini dile getirdi. Başkan Gürün, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran ve bizlere emanet Atatürk; Cumhuriyeti, Türk Milleti'nin karakterine ve adetlerine en uygun yönetim biçimi diye tarif eder. Anadolu'yu Kurtuluş Savaşı ile vatan yapan Atatürk 1923 yılında kurduğu Cumhuriyet ve gerçekleştirdiği devrimlerle kısa sürede ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine çıkardı. 1923 yılından bugüne Atatürk'ün izinden ayrılmayan, onun ilke ve devrimleri ile aydınlanan Muğla Cumhuriyet'imizin 100.yılını da büyük bir coşku ve mutlulukla kutluyor. Büyükşehir olarak Cumhuriyeti'mizin 100.yılını Muğla'mızda anlamlı bir anıtla ölümsüzleştirmek istedik. 100.Yıl Anıtı Cumhuriyeti'mizi, kazanımları, tüm engelleri aşarak günümüze kadar sapasağlam gelmesini ve sonsuza kadar yaşayacağını anlatmalı, bugüne kadar Cumhuriyet yolunda Ata'mızla yürüyen Muğlalı hemşehrilerimizi de hatırlatmalıydı. İşte 28 Ekim'de açılışını yapacağımız 100.Yıl Anıtı hem Cumhuriyet'imizin sonsuza kadar ilelebet yaşayacağını yeni nesillere anlatacak hem de bizlerin bugün aydınlık bir şehirde yaşaması için büyük mücadele veren Atalarımıza saygımızın simgesi olacak. 100.Yıl Anıtı Cumhuriyeti'mizin 100.yılında Muğla'mıza çok yakışacak. Açılışımıza tüm halkımızı davet ediyorum."