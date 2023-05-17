Muğla Büyükşehir, Bodrum'un Bazı Caddelerinde Asfalt Çalışmalarını Tamamladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum’un Mümtaz Ataman, Atatürk ve İskele Caddeleri’nde sıcak asfalt ve yol çizgi çalışmalarını tamamladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum'un Mümtaz Ataman, Atatürk ve İskele Caddeleri'nde sıcak asfalt ve yol çizgi çalışmalarını tamamladı.

Muğla Büyükşehir, il genelinde güvenli ve modern ulaşım için yol çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Bodrum'da Mümtaz Ataman ve Atatürk Caddeleri'ndeki sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı. Ekipler, bölgede yol çizgi çalışmalarını da tamamlayarak levha montajına başladı.

45 MİLYON TL'LİK YATIRIM

Mümtaz Ataman ve Atatürk Caddeleri'nde asfalt ve parke kaplama sökümleri yapılırken; terasman çalışmalarının tamamlanmasının ardından yola plentmiks temel kaplama, bitümlü sıcak karışım, binder kaplama ve aşınma tabakası serildi. Caddelerde aynı zamanda durak, otopark cepleri ve kavşak düzenlemeleri yapılarak, proje 45 milyon 984 bin 600 TL'ye mal edildi.

Sıcak asfalt çalışmalarının ardından yağmur suyu ızgaraları, kanalizasyon kapakları, telekom kapakları ve benzeri kapak yükseltme çalışmalarına başlandı.