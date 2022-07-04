Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Nazilli Belediyesi'ne teşekkür - Haberler

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Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Nazilli Belediyesi'ne teşekkür

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Nazilli Belediyesi'ne teşekkür

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Marmaris'te 21 Haziran'da başlayan ve 3 bin 417 hektarlık yeşil alanın zarar gördüğü yangının söndürme çalışmalarına destek veren Nazilli Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Marmaris'te 21 Haziran'da başlayan ve 3 bin 417 hektarlık yeşil alanın zarar gördüğü yangının söndürme çalışmalarına destek veren Nazilli Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Yangın haberini alır almaz bölgeye belediye ekiplerini gönderen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a teşekkür belgesi ileten Başkan Gürün, bu süreçte Nazilli Belediyesi'nin büyük bir gayretle çalıştığına dikkat çekti. Geçtiğimiz yıl ülkemizin dört bir yanında yaşanan yangınların bu yıl yaşanmaması temennisinde bulunan Başkan Özcan, "2021 yılında ülkemiz genelinde çıkan yangınlarda belediye ekiplerimizle birlikte mücadele etmiştik. Yangın bölgelerine yardımlarımızın yanı sıra söndürme faaliyetlerine de bizzat katıldık. Bu yıl aynı acıların tekrar yaşanmaması, ormanlarımızın korunması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diyerek Başkan Gürün'e teşekkürlerini iletti. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Osman Gürün Marmaris Nazilli Muğla Yerel Haberler

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