Datça'ya Basketbol ve Voleybol sahası - Haberler

Muğla'nın Datça ilçesinde bulunan Kent Park ilçe belediye meclis kararı 01.10.2019 tarihinde 3 yıllığına Büyükşehir Belediyesine devredildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Kent Park'a basketbol ve voleybol sahası yaptı.

19 Mayıs'ta Hizmete Sunuldu

Muğla Büyükşehir Belediyesi Datça Kent Park'ta 1 adet 18,30 m x 28,50 m ebatlarında basketbol sahası ve 1 adet 11,30 m x 20,30 m ebatlarında voleybol sahası iyileştirmesini gerçekleştirerek hizmete sundu. 249 bin 100 TL'ye mal olan saha 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda hizmete sunuldu.

Başkan Gürün: Datça'mıza hayırlı olsun

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün "Datça'mızın sorunlarıyla ilgili belediye başkanımızla birlikte konuşuyor imkanlarımız doğrultusunda çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bu alanla ilgili neler yapabiliriz diye birlikte konuştuk ve burayı Datça'nın gençlerine bir alan olarak kazandırmak için üstümüze düşen ne varsa yapalım dedik. Datça'dan ulusal boyutta hatta uluslararası boyutta sporcuların çıkmasını temenni ediyorum. Kent Park basketbol ve voleybol sahamız tüm Datça'mıza hayırlı olsun" dedi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Yerel