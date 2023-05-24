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Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden 13 İlçede Yol Çizgi Çalışması

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden 13 İlçede Yol Çizgi Çalışması

Yerel Haberler

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede sürdürdüğü çalışmalar kapsamında bugüne kadar 8 bin 453 kilometre yol çizgi çalışması yaptı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede sürdürdüğü çalışmalar kapsamında bugüne kadar 8 bin 453 kilometre yol çizgi çalışması yaptı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 4 bin 520 kilometre yol ağında yatay işaretleme çalışmalarına devam ediyor. 3 yol çizgi kamyonu ve 17 personelle yatay işaretleme çalışması yapan Büyükşehir ekipleri, bugüne kadar il genelinde 8 bin 453 kilometre yol çizgi, 15 bin 623 adet yaya geçidi, yavaş şablonu, hız kesici yavaşlatma bandı ve yer işaretlemesi yaptı.

Büyükşehir ekipleri, yol çizgilerini periyodik yenileme çalışmalarının yanı sıra zaman içerisinde lastik asfalt lekesi olan işaretlemeleri basınçlı su jeti ile temizleyerek çizgilerinin görünürlüğünü artırarak kullanım ömrünü uzatıyor.

Kaynak: ANKA / Yerel

Muğla Büyükşehir Belediyesi Yerel Haberler

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