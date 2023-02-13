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Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yurda döndü

Yerel Haberler

Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yurda döndü

Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri çalışmalarını tamamlayıp Muğla'ya döndü.

Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri çalışmalarını tamamlayıp Muğla'ya döndü.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda deprem bölgesinden dönen ekiplere karşılama töreni düzenlendi.

Karşılama Töreninde deprem bölgesinden dönen itfaiye ekiplerine konuşma yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün," Hepiniz yurdunuza hoş geldiniz. Öncelikle hepinizi kutluyorum gerçekten fedakarca çalıştınız beni en çok duygulandıran ekip geliyor değişim yapacağız dedik. Ama siz dönmeyeceğiniz dediniz bu çok güzel bir olaydı. Deprem bölgesinde 28 can kurtardınız en son kurtardığınız 29 yaşında Rabia isimli genç kızımızı kurtardınız. Oradaki çalışma hem başarı hem cesaret çok önemliydi çok şükür bir yeriniz bile kanamadan geldiniz "dedi.

Karşılama törenine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, kurtarma ekiplerinin mesai arkadaşları ve yakınları katıldı. - MUĞLA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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