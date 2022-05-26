Muğla Büyükşehir Belediyesi, Büyük Orman Yangını Tatbikatında - Haberler

Muğla'da AFAD koordinatörlüğünde başlatılan 'Büyük Orman Yangını' tatbikatında Muğla Büyükşehir Belediyesi, 29 araç ve 67 personeliyle görev alıyor.

Muğla'da geçen yıl Bodrum, Milas, Köyceğiz, Marmaris, Fethiye, Seydikemer, Menteşe, Yatağan ve Datça ilçelerinde temmuz ayının sonu ve Ağustos ayında çıkan orman yangınlarında yaklaşık 52 bin hektar alan zarar görmüştü. Yangınlar sonrasında 62 mahallede 13 bin 768 hane ve 38 bin 715 kişi tahliye edilmişti. Geçen yıl yaşanan orman yangınlarının ardından yangın sezonu olarak bilinen yaz döneminde AFAD, 4 ilde eş zamanlı olarak 'Büyük Orman Yangını' tatbikatı düzenledi.

Antalya merkezli düzenlenecek olan tatbikat, Muğla'da eş zamanlı olarak başlatılırken Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 4 birimi de hazır bulundu. Saat 13.00'da başlayan tatbikat öncesi Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Menteşe ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara afet olaylarına karşı müdahalelere yönelik bilgilendirme broşürü dağıttı. Broşür dağıtımının yanı sıra vatandaşların incelemesi için Cumhuriyet Meydanı'nda 4 aracı da sergileyen itfaiye teşkilatı, aynı zamanda araç hakkında da bilgiler verdi.

DÜŞEN HELİKOPTERDEN PERSONEL ÇIKARTILDI

Düzenlenen yangın tatbikatında senaryo gereği yangın söndürme helikopteri düştü 1 ağır 4'ü hafif yaralı personel için kurtarma operasyonu düzenlendi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye AKS ekipleri düşen helikopterde sıkışan pilotları kurtardı. Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri aynı zamanda alevlerin yaklaştığı yerleşim alanlarında çalışma düzenledi.

SU ARIZALARINA ANINDA MÜDAHALE

Muğla'da düzenlenen orman yangın tatbikatında senaryo gereği alevlerden ve bölgede yapılan çalışmalar sırasında içme suyu ishale hatlarında arızalar oluştu. Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri yangın bölgesinde içme suyu ishale hatlarına anında müdahale etti.