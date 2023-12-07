Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aday Adayı Muhammet Tokat Menteşe'de Ziyaretler Gerçekleştirdi

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday adayı olan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Menteşe'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Muğla'nın merkez ilçesi olan Menteşe'de oda ve dernekleri ziyaret eden Başkan Tokat, şehir merkezinde esnaf ve vatandaşları da selamladı.

Daha yaşanabilir, daha adil ve daha çağdaş bir Muğla anlayışıyla yola çıktığını belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aday Adayı Muhammet Tokat, ilk ziyaretini CHP Menteşe İlçe Başkanlığı'na gerçekleştirdi. İlçe Başkanı Nail Kızıl ve yönetimi tarafından karşılanan Başkan Tokat, Muğla için projelerini anlatarak, ilçe başkanlığının çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

ODA VE DERNEK BAŞKANLARI ZİYARET EDİLDİ

Başkan Tokat, daha sonra sırasıyla Muğla Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Azim Çetin, Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odası Başkanı Güven Akarken, Muğla Yörük Obaları Derneği Başkanı Orhan Akcan, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Karakuş, Kamyoncu Otomobilci ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Arif Özer, Muğla Barosu Başkanı Levent Akgün ve Muğla Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Öztürk'e ziyaret gerçekleştirdi. Son ziyaretini Muğla Spor Yönetim Kurulu Başkanı Menaf Kıyanç ve yönetimine gerçekleştiren Başkan Tokat, sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını belirterek, Kulüp Başkanı Kıyanç'tan takım ve lig müsabakaları hakkında bilgiler aldı.

Oda, dernek ve sivil toplum kuruluşları ile ortak akıl ve uyum içinde Muğla'nın sorunlarını çözmek ve daha yaşanabilir Muğla yaratmak için var gücüyle çalışacağının altını çizen Muhammet Tokat, "Bugün güzel Muğla'mızın Menteşe ilçesine gelerek, kıymetli oda ve dernek başkanlarımızı ziyaret ettik. Misafirperverliklerinden dolayı tüm Başkanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Hep beraber Muğla'mız için aşkla çalışacağız. Muğla kazanacak, insanımız kazanacak "dedi.