Muğla Açıklarında 5.8 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Akdeniz'de 5.8 büyüklüğünde deprem

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre Marmaris açıklarında saat 02.17 sıralarında yerin 36.64 kilometre derinliğinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan deprem Muğla ve Aydın'ın ilçelerinde hissedildi. Bölgede ekiplerin deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanıp yaşanmadığına dair tarama çalışmaları sürüyor.