Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e çok sert kırmızı kart yanıtı

Erdoğan'dan Özel'e çok sert kırmızı kart yanıtı: Daha bunun...
AK Parti grubuna damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan da şaşırdı

Parti grubuna damga vuran an! Erdoğan da şaşıp kaldı
Binlerce kişiye yeşil pasaport verilecek

Binlerce kişiye yeşil pasaport verilecek
AK Parti'ye geri döneceği konuşulan Davutoğlu, gemileri yaktı

AK Parti'ye döneceği konuşuluyordu, son konuşmasıyla gemileri yaktı

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'nden 2025 Hedefleri İçin Toplantı

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'nden 2025 Hedefleri İçin Toplantı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi, 2025 yılı hedeflerini belirlemek ve acil çağrı hizmetlerini iyileştirmek amacıyla bir değerlendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda, 2024 faaliyetleri ile kurumlar arası işbirliğinin önemi vurgulandı.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi, Şubat 2025'te gerçekleştirilecek İl Acil Çağrı Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu toplantısına hazırlık kapsamında bir değerlendirme toplantısı düzenledi.

Toplantıda, 2024 yılı faaliyetlerinin değerlendirilmesi, 2025 yılı hedeflerinin belirlenmesi ve acil çağrı hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı, vakalara müdahale eden kurumlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonun önemine dikkat çekildi. Özellikle çağrı merkezi içinde iletişim süreçlerinin güçlendirilmesi, sahada karşılaşılan sorunların çözümü ve çağrı yönetimindeki etkinliğin artırılması için öneriler detaylı bir şekilde görüşüldü.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Kamil Karakaya, toplantıda yaptığı konuşmada şunları ifade etti:

"2015 yılından bu yana edindiğimiz tecrübelerle, 2025 yılında daha güçlü ve etkili bir acil çağrı yönetimi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Kurumlar arası işbirliği ve halkımızın desteğiyle vatandaşlarımızın her an yanında olmaya devam edeceğiz"

Toplantıya, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, İtfaiye Daire Başkanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yöneticileri ile personelleri katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

İngiltere, Aşk Adası'ndaki Türk yarışmacıyı konuşuyor
img

En yakın arkadaşı Kerimcan Durmaz'ın son durumunu anlattı
img

Aziz Yıldırım Caner'in üzerini çizdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serenay Sarıkaya ifade verdi! Gülerek girdiği adliyeden ağlamaklı çıktı

Sipariş soruya ezbere yanıt! Gülerek girdiği adliyeden ağlayarak çıktı
Eşine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli videoyu canlı yayında kocasına izletti

Karısına ait olduğu iddia edilen cinsel ilişki videosunu izletti
İstanbul'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi

İstanbul'da kabus büyüyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi
Ünlü otomotiv şirketi iflas ediyor

Ünlü otomotiv şirketi iflas ediyor
İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam! Tam bilet ücreti 20 liradan 27 liraya yükseldi

İstanbul'da ulaşıma büyük zam! İşte yeni tarife
Tıraş bıçağıyla yüzünü kesen adam 213 bin lira tazminat kazandı

Tıraş bıçağıyla yüzünü kesti servet kazandı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.