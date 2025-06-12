Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'nde Mayıs Ayı Toplantısı Düzenlendi

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nde, grup sorumluları ve idari personelin katılımıyla Mayıs ayı değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, çağrı merkezi faaliyetlerine ilişkin istatistiksel veriler ve hizmet süreçleri detaylı biçimde ele alındı.

Toplantının ana gündem başlıkları arasında, Mayıs ayı boyunca alınan çağrılar, gerçekleşen olaylara dair analizler ve hizmet performansları yer aldı. Özellikle ay içerisinde meydana gelen depremler ve yaklaşan Kurban Bayramı sürecindeki çağrı yoğunluğu değerlendirildi. İlgili kurumlara yönlendirilen çağrı sayıları, çağrı türlerine göre analizler ve hizmet kalitesine yönelik performans verileri toplantının öne çıkan konularından biri oldu. Çağrı yönetim süreçlerinde tespit edilen gelişim alanları üzerine de kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi ise, turizm sezonunun başlamasıyla birlikte beklenen çağrı artışı oldu. Artan nüfus hareketliliği, trafik yoğunluğu ve hizmet çeşitliliği göz önüne alınarak, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve etkin yönlendirme senaryoları üzerine istişare yapıldı.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi yetkilileri, vatandaşların güvenliği ve kamu hizmetlerinin kesintisiz şekilde sürdürülebilmesi adına 7/24 görev başında olduklarını belirtti. Açıklamada, çağrıların en doğru biçimde analiz edilip, ilgili kurumlara hızlı ve etkin şekilde yönlendirilmesi için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı. - MUĞLA