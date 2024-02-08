Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi Hazırlık Toplantısı Gerçekleştirildi

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezinde acil çağrı hizmetleri il koordinasyon komisyonu toplantısı öncesinde hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Kamil Karakaya Başkanlığında 112 Acil Çağrı Kriz Merkezi Salonu'nda toplandı. Toplantıda 112 Acil Çağrı Merkezi personeli tarafından 112 Acil Çağrı Merkezinde hizmet veren kurumların 2023 yılı çalışmalarının değerlendirilmesi, 2024 yılı çalışmalarının planlanması hakkında istatistik bilgilerini içeren sunum yapıldı.

Yapılan sunumun ardından toplantıya katılan kurum yetkilileri 112 Acil Çağrı Merkezi'nde tespit edilen hususlar ve vardiya sistemleri hakkında bilgi alışverişinde bulunulduktan sonra acil yardım hizmetlerinin koordineli ve hızlı şekilde yapılması konusunda tüm kurumların işbirliği içinde mevcut çalışmaların sürdürülmesi yönünde karar alındı. - MUĞLA