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Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi 2025 Yılı Çalışma Talimatı Toplantısı Gerçekleşti

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi 2025 Yılı Çalışma Talimatı Toplantısı Gerçekleşti
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Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi, 2025 yılı için çalışma talimatını değerlendirerek istatistik hedefleri ve görev dağılımını belirledi. Müdür Kamil Karakaya, toplantının güçlü bir başlangıç olduğunu vurguladı.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi, 2025 Yılı Çalışma Talimatı Toplantısı'nı başarıyla gerçekleştirdi. Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ın onayıyla yürürlüğe giren "112 Acil Çağrı Merkezi 2025 Yılı Görev Dağılımı ve Çalışma Talimatı", toplantıda detaylı bir şekilde değerlendirildi.

Toplantıda, çağrı operasyonu sorumluları, grup sorumluları ve çağrı karşılama personelinin yetki ve görevleri üzerinde duruldu. Ayrıca, 2025 yılına dair istatistik hedefleri ve sorumluluk alanları kapsamlı bir şekilde istişare edildi. 2015 yılından bu yana sekiz farklı kurumun tek numara altında hizmet verdiği Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi, 2025 yılı için "Güvenli Acil Çağrı: Uyum ve Eşgüdümle" sloganını belirledi. Bu slogan, tüm birimlerin koordinasyon içinde güvenli ve etkin bir hizmet sunma kararlılığını simgeliyor. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Kamil Karakaya, "Bu önemli toplantı, 2025 yılı hedeflerine ulaşmak adına güçlü bir başlangıç niteliği taşımaktadır" diyerek, tüm acil çağrı birim ve çalışanlarına başarılar diledi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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