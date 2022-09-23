Müftülük emektarlarından Mustafa Yiğit din görevlileriyle vedalaştı Yerel Haberler Bilecik İl Müftülüğünde uzun yıllar çalışan ve emekliye ayrılan Mustafa Yiğit, din görevlileriyle vedalaştı. Bilecik İl Müftülüğünde uzun yıllar çalışan ve emekliye ayrılan Mustafa Yiğit, din görevlileriyle vedalaştı. Emekliliğe ayrılan Bilecik İl Müftülüğü'nün emektarlarından Mustafa Yiğit personel toplantısına katılarak din görevlilerinden helallik istedi. Toplantıda İl Müftüsü Ali Erhun, Mustafa Yiğit'e plaket takdim etti. Verdiği hizmetlerden son derece memnun olduğunu belirten Müftü Ali Erhun, "Görevi süresince müftülüğümüzde vermiş olduğu hizmetlerinden dolayı Mustafa beye teşekkür ediyorum. Emeklilik hayatında ailesiyle birlikte kendilerine sağlık ve mutluluklar diliyorum" dedi. - BİLECİK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Mustafa Yiğit Bilecik Yerel Haberler

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