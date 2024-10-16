Üye Girişi
Haberler

Müftü Okuş imamlara seslendi

Müftü Okuş imamlara seslendi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari İl Müftüsü Hüseyin Okuş, Çukurca İlçe Müftülüğü personelleriyle bir araya gelerek, "Görevimizin caminin dört duvarı ile sınırlı olmadığının idrakinde olalım" dedi.

Hakkari İl Müftüsü Hüseyin Okuş, Çukurca İlçe Müftülüğü personelleriyle bir araya gelerek, "Görevimizin caminin dört duvarı ile sınırlı olmadığının idrakinde olalım" dedi.

İl Müftüsü Okuş, Çukurca ilçesine ziyaret gerçekleştirerek bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. İlçe Müftülüğü ziyaretinin ardından Emirşaban Camii'nde din görevlileri ile bir araya gelen İl Müftüsü Okuş, "Hazreti Peygamber (sav) mesleği olan imam-hatiplik görevinin bilincinde olun. Görevimizin caminin dört duvarı ile sınırlı olmadığının idrakinde olalım. Halk ile bütünleşin. Sevinç ve kederlerini paylaşın. Düğünlerinde bulunun. Cenaze ve taziyelerine katılın. Şehit yakınları ile gazilerimize yalnız olmadıklarını hissettirin. Cami cemaatinin artması için gayret gösterin. Bu gaye ile özellikle bayan, çocuk ve gençlere yönelik cami ve cemaati özendirecek etkinlikler düzenleyin. Bunun için müftülükler olarak sizlere her türlü desteği sağlamaya hazırız" dedi.

Toplantının ardından 4-6 yaş Kur'an kursunu ziyaret eden İl Müftüsü Okuş, çocuklarla birebir ilgilenerek sohbet etti. Açık havada bir grup ilçe sakiniyle de bir araya gelip sohbet eden Müftü Okuş, esnaf ziyaretinin ardından temaslarını tamamlayarak ilçeden ayrıldı.

İl Müftüsü Okuş'a, Çukurca İlçe Müftü Vekili Mehmet Arif Çiftçi ve İl Müftülüğü Şube Müdürü Bilal Beyter eşlik etti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler Çukurca hakkari Müftü Yerel Cami

Kilis'te mayınlı bölgeye 2 havan mermisi düştü! TSK, top ve tank atışlarıyla karşılık veriyor

Kilis'e 2 havan mermisi düştü! Türk Silahlı Kuvvetleri misliyle karşılık veriyor

 Kılıçdaroğlu hakkındaki zorla getirilme kararı Meclis'i karıştırdı: Alabiliyorsanız gelin alın

Kılıçdaroğlu hakkındaki karar Meclis'te ortalığı fena karıştırdı

 Okul müdürüne silah çeken öğretmen bir süredir mobinge maruz kalıyormuş

Okul müdürüne silah çeken öğretmenin ilk ifadesi ortaya çıktı
2 genç kızı katleden cani Semih Çelik'in hastane raporları ortaya çıktı

Surları kana bulayan caninin hastane raporu ortaya çıktı
Havan mermisi nedir? Havan topu etkili menzili ne kadardır? Kilis'e havan mermisi kim attı, nereden atıldı? Kilis'e atılan havan mermileri nereye düştü? MasterChef süt böreği tarifi! En güzel süt böreği tarifi! süt böreği tarifi nasıl yapılır? süt böreği için malzemeler! Kamuya personel alımı ilanları Diyarbakır yarın okullar tatil mi 17 Ekim Perşembe? Malatya yarın okullar tatil mi 17 Ekim Perşembe? Vahit Kirişçi kimdir? Vahit Kirişçi kaç yaşında, nereli? Vahit Kirişçi hayatı ve biyografisi! Taş Kağıt Makas bitti mi, neden bitti? Ali Rıza Çağlar kimdir? Esra Erol Ali Rıza Çağlar kızını mı öldürdü? MasterChef Düello kim kazandı (BÖREKLER)? 17 Ekim Çarşamba Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 17 Ekim Çarşamba bugün kim potaya gitti?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.