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Müftü Fakirullahoğlu'ndan Esnaf Ziyaretleri

Müftü Fakirullahoğlu'ndan Esnaf Ziyaretleri
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Erzincan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, toplumsal birlik ve dayanışmayı güçlendirmek için esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Esnaflarla birebir görüşmeler yaparak taleplerini dinleyen Fakirullahoğlu, dini programlara katılım için davette bulundu.

Erzincan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, toplumsal birlik ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Şehrin çeşitli bölgelerinde esnafla birebir görüşen Fakirullahoğlu, onların taleplerini dinleyip bereketli kazançlar dileyerek, dini programlara katılım için davette bulundu.

Ziyaretlerinde Müftü Fakirullahoğlu, şehrin manevi atmosferine katkı sağlayan sabah namazı programları, gençlik merkezlerinde düzenlenen sohbetler ve diğer etkinlikler hakkında esnafa detaylı bilgiler verdi. Esnaf, bu ziyaretlerden büyük memnuniyet duydu ve Müftü Fakirullahoğlu'nun samimi ilgisine teşekkür etti.

Müftü Fakirullahoğlu, toplumla iç içe olmanın ve halkın ihtiyaçlarına yönelik çalışmaları sürdürmenin önemini vurgulayarak, manevi birlik ve dayanışmanın toplum için ne kadar değerli olduğunu ifade etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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