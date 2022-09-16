Üye Girişi
Haberi Paylaş

Müftü Erhun'dan Hafızlık Kur'an Kursuna ziyaret

Yerel Haberler

Müftü Erhun'dan Hafızlık Kur'an Kursuna ziyaret

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Osmanlı Erkek Hafızlık Yatılı Kur'an kursunu ziyaret etti.

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Osmanlı Erkek Hafızlık Yatılı Kur'an kursunu ziyaret etti.

Ziyaret esnasında Kur'an eğitimi alan ve hafızlığa çalışan öğrencilerin derslerinden bölümler dinleyen Erhun, öğrencilerin güzel okuyuşlarından dolayı memnuniyetini ifade etti. Öğrencilerle ayrı ayrı ilgilenerek çeşitli hususlarda tavsiye ve nasihatte bulunarak zihin açıklığı ve başarı temennisinde bulundu.

Sohbetin ardından Kur'an Kursunda yürütülen hizmetler hakkında kurs yöneticileri ve öğreticilerden bilgi alan Müftü Erhun, öğrencilerin üzerinde emeği bulunan anne babaları, kurs yönetici ve öğreticilerini tebrik etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bilecik Müftü Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title