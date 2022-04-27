Müftü Demirel: 'Kadir Gecesi, Cenab-ı Mevla'nın insana bir lütfudur'

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan Müftüsü Zahit Demirel, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ve Hazreti Muhammed'e Peygamberlik görevinin verildiği gece olan Kadir Gecesi'nin bin aydan daha hayırlı olduğunu söyledi.

Açıklamalarda bulunan Demirel, bütün Müslümanların bu geceye ulaştıkları için şükretmeleri gerektiğini söyleyerek, " Kadir Gecesi'ni yaşamak ömrümüzden bir yılın daha geride kalması demektir. Onun için bir Müslüman bu Kadir Gecesi'ne ulaştığında evvela Rabbine şükretmelidir ki bu mübarek geceye ulaştırdı. Mübarek Kadir Gecesi'ni şöyle anlamak lazım, Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Mevla'nın özel ismi ile bir sure-i celile de zikrettiği ve kadrini, kıymetini o surede anlattığı bir gecedir. Müslüman bu Kadir Gecesi'ni büyük bir heyecanla, büyük bir şevkle sabaha kadar yaşamalıdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Mevla; 'Biz Kuran'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlı bir gecedir' buyuruyor. İnsan bin gece ibadet etse bu Kadir Gecesi'nde yaptığı ibadet o bin gece ibadet yaptığı ile denk geliyor. Yani amel defterimizi dolduracağız. Cenab-ı Mevla o gecede bütün melekleri, Hazreti Cebrail de dahil yeryüzüne göndereceğini ifade buyuruyor. Cenab-ı Mevla, 'Ey kullarım. Siz bir ay boyunca benim için aç ve susuz kaldınız, oruç tuttunuz. Bende sizi mükafat olarak bin aydan hayırlı olan bu geceyi lütfediyorum' diye buyurmuş ve bu geceyi bizlere hediye etmiştir. Bizler de Rabbimizin bu lütfu ve hediyesini boş geçirmemeye gayret gösterelim. Rabbim bu mübarek Kadir Gecesi'ni hepimize hayırlara vesile kılsın ve herkesin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum" dedi. - BİTLİS

İhlas Haber Ajansı / Yerel