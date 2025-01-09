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Müftü Danacı, Öğrencilere Sabır Kavramını Anlattı

Müftü Danacı, Öğrencilere Sabır Kavramını Anlattı
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Bayburt İl Müftüsü Bayram Danacı, Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek sabır kavramının önemini vurguladı. ÇEDES projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, Danacı öğrencilere sabretmenin günlük yaşamda ne denli önemli olduğunu açıkladı.

Bayburt İl Müftüsü Bayram Danacı, Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile Süleyman Karabulut Kur'an Kursunda bir araya gelerek, sabır kavramını anlattı, sohbet gerçekleştirdi.

Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum(ÇEDES) projesi kapsamında düzenlenen programda Müftü Danacı, öğrencilere sabır kavramının ne olduğunu, sabretmenin önemini anlattı. Gündelik yaşamda da sabrın önemi bir yere sahip olduğunu aktaran Müftü Danacı, insanın her başarısının sabra bağlı olduğunu söyledi. Öğrencilerin merak ettiği soruların yanıtlanmasıyla, program son buldu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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