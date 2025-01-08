Müftü Danacı, Kur'an Kursu Öğrencilerini Ziyaret Etti
Bayburt İl Müftüsü Bayram Danacı, Oruçbeyli Kur'an kursu öğrencilerini ziyaret ederek bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencileri tebrik edip hediyelerini verdi. Hafız olmanın önemine de değindi.
Bayburt İl Müftüsü Bayram Danacı Oruçbeyli Kur'an kursu öğrencilerini ziyaret ederek, Kur'an kursu öğrencileri arasında yapılan bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyelerini verdi.
Kur'an kursu mescidinde öğrencilerle bir araya gelen Müftü Danacı, hafız olmanın ve hafızlığı muhafaza etmenin önemine değinerek, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.
Kur'an kursu yöneticisi Doğan Güngör'den eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi alan Bayram Danacı, Kur'an kursu öğrencileri arasında yapılan bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencileri tebrik ederek, hediyelerini verdi. - BAYBURT