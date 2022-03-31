Müftü Akyol'dan esnafa Ramazan ziyareti

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Hisarcık İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, ilçe esnafını ziyaret ederek Ramazan Şerif ayında gerçekleştirilecek faaliyet hakkında bilgiler verdi.

Müftü Sebahattin Akyol İlçe Vaizi Bilal Aydoğdu ile birlikte ilçedeki esnafları ziyaret etti ve yaklaşan mübarek Ramazan Şerif ayında gerçekleştirilecek faaliyet hakkında bilgiler verdi.

Müftü Akyol, iki yıl aradan sonra cemaatle teravih namazı kılınacağını ve tüm camilerde erkeklere ve kadınlara mukabele okunacağı müjdesini verdi. - KÜTAHYA