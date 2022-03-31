Müftü Akyol'dan esnafa Ramazan ziyareti - Haberler

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Müftü Akyol'dan esnafa Ramazan ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Müftü Akyol'dan esnafa Ramazan ziyareti

Hisarcık İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, ilçe esnafını ziyaret ederek Ramazan Şerif ayında gerçekleştirilecek faaliyet hakkında bilgiler verdi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Hisarcık İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, ilçe esnafını ziyaret ederek Ramazan Şerif ayında gerçekleştirilecek faaliyet hakkında bilgiler verdi.

Müftü Sebahattin Akyol İlçe Vaizi Bilal Aydoğdu ile birlikte ilçedeki esnafları ziyaret etti ve yaklaşan mübarek Ramazan Şerif ayında gerçekleştirilecek faaliyet hakkında bilgiler verdi.

Müftü Akyol, iki yıl aradan sonra cemaatle teravih namazı kılınacağını ve tüm camilerde erkeklere ve kadınlara mukabele okunacağı müjdesini verdi. - KÜTAHYA

Müftü Akyol'dan esnafa Ramazan ziyareti

Müftü Akyol'dan esnafa Ramazan ziyareti

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık, Müftü, Yerel, Haberler

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