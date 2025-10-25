Haberler

Mudurnu İmam Hatip Liselilerden Gazze'ye Destek Etkinliği

Mudurnu İmam Hatip Liselilerden Gazze'ye Destek Etkinliği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Gazze'deki çocuklara yardım amacıyla düzenledikleri etkinlikte 70 bin lira topladı. Velilerin evlerinde hazırladığı yiyecekler satılarak elde edilen gelir, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine gönderilecek.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Gazze'deki çocuklara destek olmak amacıyla okul bahçesinde etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında 70 bin lira para toplandı.

Mudurnu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenim gören 101 öğrenci, Gazze'de yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalmadı. Öğrenciler, okul bahçesinde düzenledikleri yardım etkinliğinde velilerin evlerinde hazırladığı yiyecekleri satışa sundu. Satıştan yaklaşık 70 bin lira para elde edildi. Elde edilen gelir, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine gönderilecek.

Hayra vesile olmasını dile getiren esnaf Metin Soygür, öğrencilerin duyarlılığından dolayı tebrik ederek, "Öğrencilerimizin bu örnek davranışını takdir ediyorum. Biz de elimizden geldiğince destek olmaya çalıştık. Hazırlanan ürünleri satın aldık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Okul Müdürü ise etkinliğe gösterilen ilgiden memnuniyetini dile getirerek, "Etkinliğimiz çok güzel geçti. Velilerimiz evlerinde hazırladıkları yiyecekleri getirip satışa sundu. Ürünlerimizin tamamı tükendi. Destek veren tüm velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler

İsrail, o bahanenin arkasına sığınıp Gazze'yi vurdu
Pakistan Savunma Bakanı: Anlaşmaz olmazsa Afganistan'la savaş seçeneği var

İstanbul'da zirve sürerken tehdit etti: Anlaşma olmazsa savaşa gireriz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hapis cezası alan Ozan Güven sessizliğini bozdu

Hapis cezası kesinleşen Ozan Güven'den tepki çeken savunma
Romulo, Süper Lig'in ardından Almanya'da da durdurulamıyor

Süper Lig'in ardından Almanya'da da durdurulamıyor
Vergi düzenlemesi sonrası telefon fiyatları düşecek! İşte etiketleri değişecek modeller

Telefon fiyatları düşüyor! İşte etiketleri değişecek modeller
Bu kez olmadı! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si 90+1'de yıkıldı

Bu kez olmadı! Acun'u yıkan haber
Hapis cezası alan Ozan Güven sessizliğini bozdu

Hapis cezası kesinleşen Ozan Güven'den tepki çeken savunma
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Hasan Şaş'tan Galatasaray için çarpıcı Şampiyonlar Ligi tahmini: Final maçı olur

Galatasaray için çarpıcı Şampiyonlar Ligi tahmini: Final maçı olur
Bunu hiç beklemiyordu! İsrail'de yapılan son ankette Netanyahu'ya büyük şok

Sonuçlar geldi: Netanyahu gidici
Ederson'dan büyük fedakarlık! Tek cümlesiyle gönülleri fethetti

Ederson'dan büyük fedakarlık! Tek cümlesiyle gönülleri fethetti
Salonda kıyamet koptu! İşte Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği para

Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği paraya bakın
Bomba iddia! Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

Geri dönüyor! Köklü kulübü satın alacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar

Salondakileri coşturan sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar
Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaçıncı olacağını tahmin etti

Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaçıncı olacağını tahmin etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.