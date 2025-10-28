Mudurnu İlçe Emniyet Müdürü Eşine Şiddetten Tutuklandı

(BOLU) - Mudurnu İlçe Emniyet Müdürü Hasan Tokgöz, eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklandı.

Mudurnu'da yaklaşık 2 ay önce göreve başlayan İlçe Emniyet Müdürü Hasan Tokgöz, henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü evde tartıştığı eşine şiddet uyguladı. Eşinin şikayeti üzerine Tokgöz, meslektaşları tarafından gözaltına alındı.

Tokgöz, emniyetteki işlemlerinin ardından Mudurnu Adliyesi'ne sevk edildi. Tokgöz, savcılık tarafından sevk edildiği sulh ceza hakimliğindeki sorgusunun ardından Bolu Cezaevine gönderildi.

Tokgöz'ün görevinden açığa alındığı öğrenildi.