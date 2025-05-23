Mudurnu'da Mezuniyet Coşkusu

Mudurnu'da 26. dönem mezunları diplomalarını coşkuyla aldı

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde BAİBÜ Meslek Yüksekokulu'nun 26. dönem mezuniyet töreni büyük bir coşkuyla gerçekleşti.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu'nun 26. dönem mezuniyet töreni büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Tören, Öğretim Görevlisi ve Okul Müdür Yardımcısı Kadir Torun'un sunuculuğunda, altı bölümün öğrencilerinin katılımıyla düzenlendi. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Okul birincisi Ebrar Gazibatmaz, yaptığı konuşmada, "2 yıllık öğrenim hayatımda her zaman yanımda olan, başarılarımda emeği geçen hocalarıma ve akademik-idari personele teşekkür ederim" dedi.

Okulun yapımını üstlenen hayırsever iş insanı Süreyya Astarcı, törende yaptığı konuşmada, "Geleceğin teminatı olan sizlerin vatana ve millete faydalı olma yolunda attığınız adımlar bizleri mutlu ediyor. Ömrüm boyunca sizlerin eğitimi için her türlü desteği vermeye devam edeceğim" dedi.

Törenin sonunda öğrenciler, kep atma geleneğini yerine getirerek keplerini havaya fırlattı. Coşkulu anlar, öğrencilerin oyun havaları eşliğinde halay çekmesiyle devam etti.