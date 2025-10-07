Mudurnu'da Lise Öğrencilerinden Gazze'ye Destek Yürüyüşü

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde lise öğrencileri, Gazze halkına destek amacıyla "Filistin Farkındalık Yürüyüşü" düzenlendi

Mudurnu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından Gazze halkına destek için yürüyüş düzenlendi. Yaşanan zulme karşı gelen öğrencilerin yürüyüşü, lise bahçesinden başladı. Öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla kortej halinde yürüdü. Dev Türk bayrağı ve pankartlar devam eden yürüyüş, Hükümet Konağı önünde sona erdi. - BOLU