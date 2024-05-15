Mudurnu'da Hac Kafilesi Dualar ve Gözyaşlarıyla Uğurlandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde hac kafilesi dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı.

Mudurnu'da kutsal topraklara gitmeye hazırlanan 41 hacı adayı için İlçe Müftülüğü önünde program düzenlendi. Kutsal topraklara gidecek olan kafile, Yıldırım Beyazıt Cami'de kılınan namaz sonrası İlçe Müftülüğü önüne kadar dualarla geldi. İlçe Vaizi Murat Erdoğan, hacı adaylarına bilgilendirme yaptı. Yakınlarını kutsal topraklara uğurlayan vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı. Uğurlama programında dualar edildi. - BOLU