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Mudurnu'da Geleneksel Hacet Bayramı Coşkusu

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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde geleneksel Hacet Bayramı coşkusu yaşandı. Dedeler köyünde kazanlar kuruldu, yüzlerce kişiye kavurma ve pilav dağıtıldı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde geleneksel Hacet Bayramı coşkusu yaşandı. Dedeler köyünde kazanlar kuruldu, yüzlerce kişiye kavurma ve pilav dağıtıldı.

Mudurnu'da geleneksel Hacet Bayramı etkinlikleri başladı. Bölgedeki ilk bayram etkinliği Dedeler köyünde gerçekleştirildi. Köylülerin birlik ve beraberlik içinde olduğu Hacet Bayramı için günler öncesinden hazırlıklar başladı. 600 kilogram bulgur ve 400 kilogram adak hayvanlarından elde edilen kuşbaşı et pişmek için kazanlara girdi. Sabah saatlerinde mevlit programlarıyla başlayan etkinlikler, yeşil alanda yapılan güreş ve yemek ikramıyla devam etti. Karakucak güreşleri için köylüler tarafından 30 bin lira bütçe ayrıldı. Güreşlerde dereceye giren vatandaşlara para ödülü verildi.

Hacet Bayramı geleneğini yıllardır yaşatmaya çalıştıklarını ifade eden Dedeler köyü Muhtarı Mehmet Çamlıca, "Gelenek kapsamında öğleden önce camimizde mevlit okutuluyor. Mevlitten sonra da yemek dağıtılıyor. Asırlardır süren geleneğin sonunda da güreşlerimiz yapılıyor. Güreşler için 30 bin lira ödül bütçesi ayırdık" dedi.

Mehmet Çamlıca, yemeklerin 15 kişilik aşçı ekibi tarafından yapıldığını belirterek, "600 kilogram bulgur pilavı, 400 kilogram kuşbaşı et dağıtıldı. Bölgedeki ilk bayram bizim köyümüzde oldu. İnşallah gelecek nesiller de bu geleneği devam ettirir" diye konuştu. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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