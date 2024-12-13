Mudurnu'da 7 Asırdır Sürdürülen Ahilik Geleneği Törenle Devam Ediyor

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 7 asırdır yaşatılan Ahilik geleneği, bereketli kazanç ve sağlık temennileriyle sürdürülmeye devam ediyor.

Mudurnu ilçesinde yüzyıllardır sürdürülen Ahilik geleneğinde esnaf, bereket ve sağlık dilekleriyle bir araya geliyor. Geleneğe göre, işini ayakta yapan esnaf oturarak, oturarak çalışanlar ise ayakta dua ediyor. Bu hafta da cuma günü yapılan törene ilçe sakinleri ve yerli turistler yoğun ilgi gösterdi. Cuma namazı öncesinde yapılan geleneksel esnaf duasının ardından esnaf ve vatandaşlara pilav ikram edildi. - BOLU