Müdür Uzman, polis merkezinde incelemelerde bulundu

Adıyaman İl Emniyet Müdürü Alper Uzman, Yeşilyurt Şehit Ayhan Kıymacı Polis Merkezi Amirliği'ni ziyaret etti.

Adıyaman İl Emniyet Müdürü Alper Uzman Yeşilyurt Şehit Ayhan Kıymacı Polis Merkezi Amirliği'ne yapmış olduğu ziyaret sırasında emniyet personelinin çalışma şartlarını yerinde inceledi. Asayiş ve güvenlik alanında yürütülen faaliyetlerle ilgili detaylı bilgi alan Uzman, ziyareti sırasında polis merkezi ekiplerinin moral ve motivasyonunu artıracak açıklamalarda bulunurken, vatandaşların güvenliğinin sağlanması adına devam eden çalışmalarda başarılar diledi. - ADIYAMAN