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Müdür İsmail Sayar: "SGK Haftası kutlu olsun"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Müdür İsmail Sayar: 'SGK Haftası kutlu olsun'

SGK Haftası nedeniyle, Sosyal Güvenlik Kurumu Kütahya İl Müdürü İsmail Sayar, Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı'yı makamında ziyaret etti.

KÜTAHYA (İHA) - SGK Haftası nedeniyle, Sosyal Güvenlik Kurumu Kütahya İl Müdürü İsmail Sayar, Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı'yı makamında ziyaret etti.

16 Mayıs'ı içine alan hafta SGK Haftası kutlanıyor. Hafta sebebiyle SGK Kütahya İl Müdürü İsmail Sayar, Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Sayar, desteklerinden dolayı Kütahya Belediyesi'ne teşekkür etti.

SGK Haftasını kutlayan Başkan Vekili Damcı, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun önemli görevleri olduğunu hatırlatarak, Kütahya İl Müdürlüğü'nün başarılı çalışmalarını yakından takip ettiklerini dile getirdi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sosyal Güvenlik Kurumu, Kütahya, Mayıs, Yerel, Haberler

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