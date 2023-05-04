Müdür Dingil, Simav'da kooperatif başkanları ve muhtarların taleplerini dinledi

Simav Orman İşletme Müdürlüğünde incelemelerde bulunan Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, kooperatif başkanları ve muhtarları ziyaret ederek, taleplerini dinledi ve görüş alışverişinde bulundu.

Simav Orman İşletme Müdürlüğünde incelemelerde bulunan Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, kooperatif başkanları ve muhtarları ziyaret ederek, taleplerini dinledi ve görüş alışverişinde bulundu.

Simav Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yürütülen ormancılık faaliyetlerinin kontrolünü gerçekleştiren Bölge Müdürü Erdal Dingil, Simav ziyaretinde tomruk, inşaatlık ve doğramalık kereste gibi ağaç ürünlerin yanı sıra çeşitli sektörlerde kullanılmak üzere ahşap ürünlerin de satışını yapan Koyuncuoğlu Şirketini gezerek, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Naşa, Kiçir, Alasöğüt ve Kiçir Orman Emvali Depolarını ziyaret eden Müdür Erdal Dingil, personel ile bir araya geldi ve önem verilmesi gereken konular üzerinde talimat verdi.

Kiçir Orman İşletme Şefliği sıklık bakım sahasında yapılan incelemelerde bakım patikalarına dikkat edilmesinin altını çizen Müdür Dingil, daha sonra Akdağ ve Hisarbey köylerini ziyaret etti. Orman Kanununda yapılan değişikliklerin orman köylüsüne ve kooperatiflerine olan katkılarının aktarıldığı ziyarette, muhtarlar ve kooperatif başkanları da hazır bulundu.

Orman köylüsünün olumsuz yaşam şartlarını iyileştirmek, onların sosyoekonomik sorunlarını çözmek ve orman köylerinin kalkındırılmasına imkan sağlamak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Dingil," Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ziyaret ve bilgilendirme toplantıları ile sorunlar ilk ağızdan yerinde dinlenirken aynı zamanda fikir alışverişin de bulunma imkanı da sağlanmış oluyor" dedi.

Bölge Müdürlüğü Erdal Dingil'e inceleme ve ziyaretlerinde Simav Orman İşletme Müdür Yardımcısı Serdal İnce ve Orman İşletme Şefleri eşlik etti. - KÜTAHYA