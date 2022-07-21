Mudanya Yaz Spor Okulları'nda Sertifika Sevinci - Haberler

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Mudanya Yaz Spor Okulları'nda Sertifika Sevinci

ANKA - Yerel
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Mudanya Yaz Spor Okulları'nda Sertifika Sevinci

Mudanya Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda ilk dönem eğitimleri tamamlandı. Basketbol, hentbol ve futbol branşlarında verilen eğitimlere ilk dönem 250 öğrenci katılırken, uzman antrenörler tarafından eğitilen kursiyerlere sertifikaları verildi.

Mudanya Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda ilk dönem eğitimleri tamamlandı. Basketbol, hentbol ve futbol branşlarında verilen eğitimlere ilk dönem 250 öğrenci katılırken, uzman antrenörler tarafından eğitilen kursiyerlere sertifikaları verildi.

Mudanya Belediyesi'nin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde öğrencilerin fiziksel gelişimleri açısından verimli bir dönem geçirmelerini sağlamak amacıyla açtığı Yaz Spor Okulları'nın ilk dönemi sona erdi. Basketbol, hentbol ve futbol branşlarında ilk dönem 250 öğrenci ücretsiz spor eğitimi aldı. Çocukların alanlarında uzman antrenörler tarafından eğitildiğini kaydeden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, yaz dönemi boyunca çocukların bedensel ve zihinsel gelişimi adına spor faaliyetlerine destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi. Spor okullarına katılan çocuklar sertifikalarını, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sevgi Ursavaş ile anne ve babalarının elinden aldı. Sertifika sevinci yaşayan küçük sporculara branşlarına göre teknik malzemelerin bulunduğu çanta da hediye edildi.

ANKA / Yerel

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