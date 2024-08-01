Mudanya Minibüs Ücretlerine Zam Geldi
Bursa'nın Mudanya ilçesinde yolcu minibüslerine zam yapıldı. Zam sonrası Mudanya ilçesindeki minibüs fiyatları açıklandı.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde minibüs ücretlerine zam geldi.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde yolcu minibüslerine zam geldi. Zamların ardından Mudanya ilçesindeki minibüs fiyatları şöyle oldu; Mudanya- Bursa arası tam 40 lira, öğrenci 30 lira, Mudanya-Güzelyalı arası tam 21 lira, öğrenci 15 lira, Mudanya-Altınkum arası tam 22 lira, öğrenci 16 lira, Mudanya-Hastane arası tam 25, öğrenci 18 lira. - BURSA