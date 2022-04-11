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Mudanya kapalı pazar yeri temel atmaya hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Mudanya kapalı pazar yeri temel atmaya hazırlanıyor

Mudanya Belediyesi'nin Halitpaşa Mahallesi'nde 3 bin 137 metrekarelik arazi üzerinde kapalı otopark ve ortak kullanım alanları ile birlikte planladığı kapalı pazar yerinin temel atma çalışmaları başladı.

MUDANYA, BURSA (İHA) - Mudanya Belediyesi'nin Halitpaşa Mahallesi'nde 3 bin 137 metrekarelik arazi üzerinde kapalı otopark ve ortak kullanım alanları ile birlikte planladığı kapalı pazar yerinin temel atma çalışmaları başladı.

Fen İşleri Müdürlüğü'nce projelendirilen Mudanya Kapalı Pazar Yeri'nin bodrum katında 18, zemin katında 41 araçlık kapalı otopark, birinci katında ise 86 esnafın tezgah kurabileceği bölüm bulunuyor. Su depoları, bebek bakım odası, ortak kullanım alanlarının da yer alacağı pazar yerinde sürdürülebilir bir sistem oluşturulacak. Pazar yerinin çatısında yağmur suyu toplama sistemi kurulacak, toplanan yağmur suyu filtrasyondan geçirilerek lavabo rezervuarları, pazaryeri, otopark temizliği ve bahçe sulamasında kullanılacak. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, pazar alanını esnaf ve Mudanyalıların en iyi faydalanacakları şekilde planladıklarını ifade ederek, "Pazar yerini 1 yıl gibi çok kısa süre içerisinde hemşerilerimin hizmetine sunmuş olacağız" dedi. - BURSA

Mudanya kapalı pazar yeri temel atmaya hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fen İşleri Müdürlüğü, Mudanya Belediyesi, Mudanya, Yerel, Haberler

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