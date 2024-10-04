Üye Girişi
Haberler

Mudanya, Dalış Turizminin Yeni Gözdesi

Mudanya, Dalış Turizminin Yeni Gözdesi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mudanya ilçesi, Türkiye'nin gözde turistik destinasyonları arasında yer alarak dalış sporuna ilgi duyan yerli ve yabancı turistleri kendine çekiyor. Yerel dalış merkezi eğitimler ve tanıtım dalışlarıyla dikkat çekiyor.

Antalya, İzmir, Muğla gibi gözde turistik destinasyonlarda sıkça rastladığımız dalış sporu, artık Bursa'nın Mudanya ilçesi tercih ediliyor.

Mudanya ilçesi dalış için turistlerin ilgi ve odağı oldu. Dalış için yüzlerce kişi dalış eğitimi alırken yerli ve yabancı binlerce turist de tanıtım dalışlarına katılıyor. Balıkesir, İstanbul ve Yalova gibi kentlerin yanı sıra Almanya ve Fransa'dan dalış yapmak için Mudanya'ya gelen turistler mutlu ayrılıyor. Güzelyalı'daki Azot Dalış ve Cankurtaran Merkezi'nin sahibi Mesut Dağdagül, '10 eğitmenimizle birlikte hizmet veriyoruz. Çeşitli meslek dallarında eğitmenlerimiz var. Öğretmen, hemşire, esnaf arkadaşlarımız var. Her gün dalış oluyor. Dalış eğitimlerinin yanısıra cankurtaran eğitimleri, arama kurtarma eğitimleri, yurtici yurt dışı turlar düzenliyoruz. Güzelyalı'da haftanın 7 günü dalışlarımız devam ediyor. Bize yerli turistlerden de çok fazla gelen oluyor. İstanbul, Yalova, Balıkesir gibi illerden gelenler oluyor. Ayrıca Fransa ve Almanya'dan da dalışa gelen oluyor. İlgi her geçen gün artıyor. Bu yıl 300'e yakın kişiye eğitim verdik. Binlerce kişiye tanıtım dalışı yaptırdık. Gece dalışı eğitimi verdik. Normal de biz dalış noktasına şamandıra bırakmıştık. " dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türkiye Mudanya turist bursa

İngiliz basınının ses getirecek savaş iddiasında Türkiye'nin de adı geçiyor

İngilizlerden olay yaratacak savaş iddiası! Listede Türkiye de var

 Husiler, Kızıldeniz'de İngiliz petrol tankerini bomba yüklü tekneyle vurdu

Silahların bile engelleyemediği bomba yüklü tekne İngiliz tankerini böyle havaya uçurdu

 Tuzla'daki operasyonda polisle şüpheliler arasında çatışma çıktı

İstanbul'da sıcak dakikalar! Çete lideri polisle çatıştı, 1 polis yaralı
Dünyaca ünlü fast food zincirinin Kayseri'deki şubesinde dana eti yerine kanatlı eti kullanmışlar

Dünyaca ünlü hamburger zincirinin Türkiye'deki şubesinde büyük skandal
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ortaöğretim KPSS 50,55,60,65,70,75,80 puanla nereye girilir? CUMA NAMAZI NASIL KILINIR? 4 Ekim Cuma namazı kaç rekat, farz mı ve saat kaçta kılınıyor? Diyanet İstanbul, Ankara Cuma saati! Taş Kağıt Makas final mi yapıyor, ne zaman final yapacak? EN YENİ CUMA MESAJLARI 4 EKİM | Resimli, ayetli, dualı, anlamlı ve kısa Cuma mesajları! BİM AKTÜEL KATALOĞU 4 EKİM Bim'de hangi aktüel ürünler var? 4 Ekim Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? CUMA NAMAZI SAATİ İL İL 4 Ekim | İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Cuma namazı kaçta okunuyor? Diyanet'in Cuma namazı vakitleri! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 4 Ekim Cuma günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 4 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Resmi Gazete bugün (4 Ekim) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Ankara elektrik kesintisi! 4-5 Ekim Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 4-5 Ekim İnegöl, Gemlik, Mudanya elektrik kesintisi ne zaman gelecek?
title